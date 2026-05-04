Спират топлоподаването в няколко квартала в София за пет дни

Заради изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ ОЦ „Земляне" за периода от 00:00 ч. на 18.05.2026 г. до 21:00 ч. на 22.05.2026 г. ще бъде преустановено топлоподаването към няколко адреса в София. Това съобщават от "Топлофикация София" във Фейсбук.

Ето кои са засегнатите:

ж.к. ,,Овча купел І", ж.к. ,,Овча купел ІІ", ж.к. ,,Лагера", кв. „Славия", кв. ,,Красно село", ж.к. ,,Бели брези", ж.к. ,,Борово" ж.к. ,,Бъкстон", ж.к. ,,Стрелбище", ж.к. ,,Мотописта", ж.к. ,,Гоце Делчев", ж.к. „Хиподрума" и част от кв. „Манастирски ливади" - бл. 19А и бл. 19В.

Актуална информация за хода на ремонтните дейности, можете да бъде открита на:

- официалния ни сайт – toplo.bg

- Facebook страницата на "Топлофикация София" ЕАД

- телефон за връзка с клиенти: 0700 11 111

