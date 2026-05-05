Днес от 9 до 11 ч тренировъчни полети над София заради 6 май

Изтребителите над парада за 6 май. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети във връзка с подготовката за 6 май - Деня на храбростта и празник на Българската армия, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Изпълнението на полетите с прелитане на малка височина над площад „Св. Александър Невски" в столицата ще бъде от 9 до 11 ч.

На 6 май ще се проведат съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника с разчет за прелитане над София във времевия прозорец от 10 до 11 ч. След участието в тържествения ритуал на празника, при прибирането си към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнят празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив.

В края на март съвместна тренировка във въздушното пространство на България се проведе над учебен полигон „Ново село".

