Нормален трафик на граничните преходи и пунктове със съседните държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нормален е трафикът на граничните преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

На граничния преход с Румъния Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален също на всички ГКПП с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.