Вижте къде в София няма да има вода на 7 май

Вода СНИМКА: Pixabay

На 7 май (четвъртък) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Обелско шосе", СПЗ „Модерно предградие" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

СПЗ „Модерно предградие", кв. „Трънска махала", кв. „Република", кв. „Република" 2, кв. „Толева махала" и бул. „Европа".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. „Сибирски синчец" кръстовището с бул. „Европа".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

