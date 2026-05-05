Вижте как се променя движението в София за велошествието за 9 май

От 10.30 часа на 09.05.2026 г. поетапно за осигуряване безопасността на колоездачната колона до приключване на събитието на 09.05.2026 г. временно ще бъде спряно движението на пътни превозни средства поетапно по маршрут:

- пл. „Св. Александър Невски", по ул. „15 Ноември", по бул. „Цар Освободител", надясно по бул. „Васил Левски", направо по бул. „Патриарх Евтимий", наляво по бул. „Витоша" до пилоните на НДК, където е финала (Южен парк – I част, Пролетен фестивал/Spring Fest).

От 9.00 часа до приключване на събитието на 09.05.2026 г. се забранява престоя и паркирането на пътни превозни средства по маршрута, съобщиха от Столична община.