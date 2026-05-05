На 7 май за подмяна на тол камера край Чирпан ще променят движението в част от "Тракия"

Снимката е илюстратимвна. Снимка: Архив

На 7 май /четвъртък/ ще се извършва подмяна на тол камера при 172-и км на АМ "Тракия" в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ч. ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, съобщиха от АПИ. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

