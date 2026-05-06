Агнешка плешка с ябълки

КОЙ ГОТВИ

За Гергьовден Наталия Панчева представя агнешка плешка с картофи, ориз и ябълки на фурна. Ябълките балансират мазнината на агнешкото, което може да се шпикова с тях или да се използват като канапе.

ПРОДУКТИ

1 агнешка плешка

2 ч.ч. ориз

картофи колкото да запълнят тавата

олио за поръсване

сол, черен и червен пипер на вкус

За шпиковане:

кисели ябълки

моркови

чесън

зелен лук

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме плешката. Посоляваме я със сол, черен и червен пипер. Обелваме картофите и ги нарязваме на по-едри кубчета. Измиваме ориза до бистра вода.

Слагаме плешката в голяма тава и около нея разпределяме посолените картофи и ориз. Разбъркваме добре. Сипваме вода в съотношение 1 част ориз – 2,5 части вода. Количеството вода може да варира в зависимост от сорта и вида на ориза.

Шпиковаме плешката, като с тънко ножче направим прорези и вкараме в тях парченца ябълки, моркови, чесън и зелен лук. Отгоре поръсваме с малко олио.

Покриваме тавата с алуминиево фолио и печем в предварително загрята фурна на 190 градуса около 40 минути. След това отстраняваме фолиото и допичаме още около 20 минути на 180 градуса.