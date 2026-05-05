Отварят за движение площад „Цар Асен I" пред Царевец

Дима Максимова

Работници мият пренаредения паваж в очакване на Джирото Снимка: Община Велико Търново

След 18:00ч. днес във Велико Търново се възстановяват нормалното движение и градският транспорт през площад „Цар Асен I" пред крепостта Царевец. Пространството бе ремонтирано, а слегналата се паважна настилка - пренаредена. Подсилена бе  пътната конструкция с цел трайно подобряване на експлоатационното състояние, съобщиха от общината.

Заедно с площада се отварят за движение и улиците „Никола Пиколо", „Св. Климент Охридски" в участъка от църквата „Св. Четиридесет мъченици" до Царевец, „Иван Вазов". „Никола Пиколо" и частта от „Св. Климент Охридски". Те бяха  преасфалтирани, за да се изпълнят изискванията за преминаване на колоездачите от Обиколката на Италия.
Възстановява се и нормалното движение на автобуси с номера 5, 20, 40, 50, 100 и 110 през стария град и до площад „Цар Асен I", кв. „Асенов" и парк „Мини България".
Инфраструктурните инвестиции са в размер на 360 хил.евро и са част от капиталовата програма на Община Велико Търново за 2026 г.

