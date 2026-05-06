Нормален е трафикът всички гранични преходи и пунктове със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния на граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция, като през граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.