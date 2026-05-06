Денят е добър за разходка в планината

Условията за туризъм в планините са добри, но в алпийския пояс над 1800 метра има снежна покривка, която на места е над 2 метра. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е ясно и тихо. Температурите са между 3 и 8 градуса.

Няма постъпили сигнали за инциденти през последното денонощие. При предприемане на планински туризъм във високите части хората трябва да са подготвени, допълниха от спасителната служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, а в следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми.