Трамвай №8 отново пътува до Съдебната палата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От днес, 6 май, трамвайна линия № 8 възстановява постоянния си маршрут от столичния ж.к. Люлин 5 до Съдебната палата, съобщават от Центъра за градска мобилност.

Закрива се временната спирка с код 0708 „Бул. Александър Стамболийски" в обособеното трамвайно трасе на бул. „Вардар" преди бул. „Александър Стамболийски.

Трамвайна линия № 10 ще продължава да се движи до гара Захарна фабрика, както следва:

- от метростанция „Витоша" по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски"/бул. „Константин Величков" и надясно по бул. „Константин Величков" по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно. Линията продължава да работи по действащите разписания.

От 06.05.2026 г. се възстановява и постоянния маршрут на ученическата линия У1, както следва:

- от кръстовище бул. „Вардар"/ул. „Алеко Туранджа" надясно по ул. „Алеко Туранджа", ул. „Антон" и наляво по бул. „Александър Стамболийски" по маршрута.

Спирка с код 6608 „10-ти ДКЦ" се измества за постоянно на ул. „Антон", на 50 метра преди бул. „Александър Стамболийски". Спирката е сигнализирана с табела на СУО.