КОЙ ГОТВИ
Петко Петков отново се включва в рубриката ни с интересна рецепта. Месото се отличава с изключителна крехкост и характерна “мраморна” структура.
ПРОДУКТИ
250 г аржентински рибай стек
1/2 ч.л. сол
1/2 ч.л. черен пипер
1 с.л. олио
1 скилидка чесън
1 малко парче масло
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Изваждаме месото от хладилника 20-30 минути предварително. Подсушаваме го добре и го овкусяваме със сол и черен пипер.
Загряваме тиган на котлона много добре, добавяме олиото. Слагаме месото и не го местим 3-4 минути, за да се запечата.
Обръщаме го и печем още 3-4 минути от другата страна. Ако ползваме чесън и масло, ги добавяме накрая и поливаме месото с мазнината за още 1 минута.
Изваждаме месото и го оставяме да почине 5 минути преди рязане. Гарнираме с пържени картофки уеджис.