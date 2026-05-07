КОЙ ГОТВИ

Петко Петков отново се включва в рубриката ни с интересна рецепта. Месото се отличава с изключителна крехкост и характерна “мраморна” структура.

ПРОДУКТИ

250 г аржентински рибай стек

1/2 ч.л. сол

1/2 ч.л. черен пипер

1 с.л. олио

1 скилидка чесън

1 малко парче масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изваждаме месото от хладилника 20-30 минути предварително. Подсушаваме го добре и го овкусяваме със сол и черен пипер.

Загряваме тиган на котлона много добре, добавяме олиото. Слагаме месото и не го местим 3-4 минути, за да се запечата.

Обръщаме го и печем още 3-4 минути от другата страна. Ако ползваме чесън и масло, ги добавяме накрая и поливаме месото с мазнината за още 1 минута.

Изваждаме месото и го оставяме да почине 5 минути преди рязане. Гарнираме с пържени картофки уеджис.