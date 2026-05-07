ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

35-годишна жена, измамила мъж да тегли кредити, по...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22799307 www.24chasa.bg

Вижте къде в София няма да има вода на 8 май

1196
Чешма СНИМКА: Пиксабей

На 8 май (петък) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Ген. Жостов", ж.к. „Лев Толстой" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Република", ул. „Гуслари", бул. „Рожен", ул. „Ген. Никола Жеков".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. „Република" кръстовището с ул. „Ген. Никола Жеков".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

Чешма СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание