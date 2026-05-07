На 14 май от 15 ч. до 21 ч. са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти

На 14 май (четвъртък), от 15 ч. до 21 ч., ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе купуването на винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3,5 тона, съобщиха от АПИ.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.