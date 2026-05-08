Чабата със семена

Замесена в хлебопекарна
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам на читателите рецепта за бърза и лесна чабата, която може да бъде омесена и в хлебопекарна”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
450 г брашно
350 мл хладка вода
1 пакетче (7 г) суха мая
11/2 ч.л. сол
1 ч.л захар
2 с.л. зехтин
1 шепа смес от семена
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Слагаме в хлебопекарната сухите съставки без семената и зехтина. Наливаме водата и избираме програма за месене на тесто. След първоначалното замесване при звуков сигнал добавяме и семената. Оставяме тестото да втасва в машината за 1 час и 30 минути.
Изваждаме тестото и върху набрашнена хартия в тавата за печене го разделяме на две и оформяме чабатите. Леко поръсваме с брашно и покриваме с кърпа за около 45 минути за повторно втасване.
Изпичаме чабатите в загрята на 220 градуса фурна за около 30-35 минути. Ако искаме хрупкава коричка, на всеки 10 минути напръскваме чабатите с вода, докато се пекат.