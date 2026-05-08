Чабата със семена

Замесена в хлебопекарна

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам на читателите рецепта за бърза и лесна чабата, която може да бъде омесена и в хлебопекарна”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

450 г брашно

350 мл хладка вода

1 пакетче (7 г) суха мая

11/2 ч.л. сол

1 ч.л захар

2 с.л. зехтин

1 шепа смес от семена

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме в хлебопекарната сухите съставки без семената и зехтина. Наливаме водата и избираме програма за месене на тесто. След първоначалното замесване при звуков сигнал добавяме и семената. Оставяме тестото да втасва в машината за 1 час и 30 минути.

Изваждаме тестото и върху набрашнена хартия в тавата за печене го разделяме на две и оформяме чабатите. Леко поръсваме с брашно и покриваме с кърпа за около 45 минути за повторно втасване.

Изпичаме чабатите в загрята на 220 градуса фурна за около 30-35 минути. Ако искаме хрупкава коричка, на всеки 10 минути напръскваме чабатите с вода, докато се пекат.