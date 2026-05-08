С много валежи, но топло през почивните дни

Дневните температури ще достигат 31 градуса през следващата седмица

Дъждовно, но топло ще е през следващите дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще са от 10 до 15 градуса, в Добруджа до 16, по Черноморието до 12 градуса. Нова облачна вълна ще донесе над България валежи с летен характер. През деня ще вали в западните и централните части от страната, с прегърмявания в Дунавската равнина и в Тракия. Има условия за

слаби градушки в района на Пазарджик и Пловдив

През нощта дъждът ще стигне и до Черноморието. Очакват се значителни количества валежи в Северна и в Западна България - до 20-30 л/кв. м. Максималните температури ще са от 18 до 23, северно от планините до 27, по Черноморието до 18 градуса. За София очакваната минимална температура е 10 градуса, а максималната 19 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 10 до 15, в Добруджа до 16, по Черноморието до 12 градуса. През деня ще вали в цялата страна, с по-интензивни валежи в Тракия. Има условия за слаби гръмотевични бури. През нощта ще превалява по Черноморието, а на запад валежите ще спират. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса, в южните райони до 25, по Черноморието до 24 градуса. За София очакваната минимална температура е 11, а максималната 19 градуса.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг и прегърмявания. Има повишена опасност от заледени туристически пътеки на височина над 2200 м. Вятърът над 2500 м ще е от северозапад с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 2 до 5, а на 1500 м - от 9 до 13 градуса.

В неделя минималните температури ще са от 9 до 14 градуса, по Черноморието до 16 градуса. Преди обед ще вали в северните и източните райони, а следобед в западните и южните части от страната, като в Тракия ще прегърмява. През нощта валежите ще продължават в Западна България, а

на изток облачността ще се разкъсва

Максималните температури ще са от 22 до 27, в южните райони до 27, по Черноморието - до 22 градуса. За София очакваната минимална температура е 10, а максималната 23 градуса.

И в неделя над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг и прегърмявания. Максималните температури над 2500 м ще са от 3 до 6, а на 1500 м - от 10 до 14 градуса.

В понеделник и вторник преди обед ще има слънчеви часове, а следобед ще превалява и прегърмява, като по-съществени дъждове се очакват в Западна и Северна България. Дневните температури ще достигат 24-29 градуса. В сряда ще бъде предимно слънчево, с възможни превалявания следобед над източните райони.

В четвъртък и петък ще бъде ветровито и топло. Следобед се очакват краткотрайни валежи в Южна България. Максимални температури - от 25 до 31.