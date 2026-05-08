Нормален е трафикът по границите на България

КГПП Кулата-Промахон СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави, съобщиха от „Гранична полиция" за движението на българските граници тази сутрин.

На граничния преход с Румъния „Русе – Гюргево" се извършват ремонти в българския участък от мостовото съоръжение и движението е регулирано.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Турция, Република Северна Македония и със Сърбия.

