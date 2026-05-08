Giro d'Italia спира поетапно движението в Пловдив, вижте кога и откъде ще се минава

Първите ограничения влизат в сила в 5 ч., мерките се затягат повече в 10 и в 12

Поетапно, а не едновременно, ще бъде спирано движението в различни части на Пловдив за третия етап на Giro d'Italia. Първите ограничения ще влязат в сила още в 5 ч. в неделя, като мерките ще се затягат в 10 и в 12 ч. В организацията са включени 370 служители на Областната дирекция на МВР. Това съобщи шефът на сектор "Пътна полиция" в Пловдив главен инспектор Радослав Начев.

Както "24 часа" вече писа, велосипедистите ще се придвижат от центъра на града по бул. "Цар Борис III Обединител" до кръговото кръстовище на Панаира, оттам ще поемат по бул. "България" и ще продължат по Пазарджишко шосе, докато излязат от областта. Стартът на третия етап е обявен в 13,15 ч.

"Организацията както сме я създали е следната: от 5 ч. се затваря "Цар Борис III Обединител" от кръстовището на Сточна гара до Чифте баня в двете посоки. Част от платната ще се използват за паркиране на съпровождащата техника на велосипедистите", каза Начев. Той обясни, че участниците в Giro d'Italia са 180, като с тях са и около 3000 души обслужващ персонал.

"В 10 ч., 3 часа преди старта, се забранява движението по "Цар Борис III Обединител" до кръговото на Панаира, както и по бул. "България" и Пазарджишко шосе до границата с Областната дирекция на МВР в Пазарджик", обясни още шефът на КАТ-Пловдив. Добави, че до 12 ч. обаче ще се допуска пресичане на затворените пътни артерии. "Тоест, когато затворим бул. "България", ще допускаме по ул. "Победа" движение, което да го пресича. Направили сме организация и в дълбочина по кръстовища и пресечки да бъде спряно движението така, че да осигурим необходимата безопасност ма участниците", каза главен инспектор Начев.

Непосредствено след старта на Giro d'Italia ще тръгне и велошествие под егидата на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров. "То наброява към момента около 1000 участници, които ще тръгнат от Централна поща по същия маршрут на движение и ще стигнат до спортната зала на Пловдивския университет", заяви Радослав Начев. И обясни, че около 14,30-15 ч. движението трябва да бъде възстановено.