И място за книги, и пиано, и поглед към парка в прероден софийски апартамент

Стаята за тийнейджъра - с акценти в синьо, другата детска с минискривалище в гардероба

Този елегантно оформен дом всъщност е прероден стар апартамент в хубав столичен квартал, завърнал се отново към изконната си роля.

След като дълго време е бил превърнат в офис, доживява пак да приюти щастливо семейство от четирима плюс любимото куче.

За да възвърне първоначалното си предназначение, като се превърне в търсеното от новите обитатели удобно място за живот, жилището претърпява основно преобразяване.

Интериорната картина е в преобладаващо естествени материали, светли тонове и с изчистени линии.

Вътрешното пространство от 140 квадратни метра, ориентирано на юг-изток, претърпява съществени промени, отговарящи на съвременните нужди на фамилията. Важен елемент например е мястото за хигиенизиране на четириногия обитател. То е постигнато, след като тоалетната в антрето е малко издължена, за да се вмести душ и така да се избегне обикалянето с мръсни лапи до вътрешните бани. Отново чрез леко преместване на вътрешни стени са уеднаквени по големина двете детски стаи, както и е разширен и изправен коридорът пред спалните.

При проектирането и изпълнението на интериора екипът на студио “Фимера” си сътрудничи активно с клиентите, които знаят добре какво искат. Собственичката е архитект и има изградени предпочитания към изчистения съвременен стил. Концепцията за вътрешното оформление се базира на идеята за

светъл и максимално

просторен апартамент,

в който функционалност и естетика да се съчетават и допълват.

Жилището има добро разпределение – три спални, две бани и достатъчно широк хол, отворен към панорамната гледка на градския парк, в чиято непосредствена близост се намира апартаментът. В него са съсредоточени основните зони на дневното обитаване, разположени така, че да има усещане за простор. Интериорната картина е в преобладаващо естествени материали, светли тонове и с изчистени линии.

Дневната зона с площ от около 51 квадратни метра включва кухня с остров, трапезария и кът за почивка, обединени чрез последователност от светли материали – плочи от MDF, боядисани в бяло, и естествен дъб, които придават топлина и уют. Осветлението е ключов елемент – основно, амбиентно и акцентно, което подчертава функционалността.

Ясно са очертани зоните “ден” и “нощ”, като преминаването към втората е дискретно решено чрез тапетна врата, облечена във вертикална релефна ламперия.

Спалните и баните следват концепцията за светли и спокойни тонове. Детската баня е решена с цветна санитария и декоративни елементи, а двете детски стаи са индивидуално оформени – едната, от които 16 квадратни метра е за тийнейджър, с акценти в синьо. Втората е със същата квадратура, но с оранжеви акценти и с интересно оформено минискривалище в гардероба.

Спалнята на родителите е малко по-просторна,

с ефектна ламперия като гръб

на двойното легло,

преминаващ в нощни шкафчета и бели шкафове, като до прозореца е отделен добре осветен кът за работа. Корпусното обзавеждане е изработено по индивидуален детайл от българска фирма.

В дневния тракт е намерено място за книги и за пиано – специално изискване на семейството, за което и музиката, и четенето са важни спътници във всекидневието. Сега голямата библиотека с открити рафтове е един от централните елементи в обединеното дневно пространство, а до нея е черното пиано и така се оформя кът, който излъчва определен творчески дух.

Светлина, музика и спокойствие внушава този светъл дом, оформен “по мярка” на желанията, навиците и интересите на многочленната фамилия. А близостта му с природата е безспорният допълнителен лукс, на който се радват и четиримата.

