На 11 май ще се променя движението по част от „Хемус" в Ловешка област

На 11 май /понеделник/ от 8 ч. до 17 ч. за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71-ви до 74-и км на АМ „Хемус" в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.