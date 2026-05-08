Вижте къде СДВР ще затваря движението в София за Джиро д'Италия

На 10 май през територията на гр. София по маршрута ул. „Самоковско шосе", бул. „Цариградско шосе" и бул. „Цар Освободител" ще премине Колоездачната обиколка на Италия (Джиро д'Италия) и ще финишира на площад „Народно събрание". Затова от СДВР пуснаха промените по движението в столицата.

От 15:00 ч. на 9 май 2026 г.

▪️ Забранява се паркирането на МПС при паметника „Цар Освободител".

▪️Забранява се паркирането на МПС по ул. „15 ноември" (в участъка от бул. „Цар Освободител" до ул. „Оборище").

От 19:00 ч. на 9 май до 06:00 ч. на 11 май 2026 г

▪️Забранява се влизането на пътни превозни средства по:

бул. „Цар Освободител" (в участъка от бул. „Васил Левски" до ул. „Г. С. Раковски");

пл. „Народно събрание";

ул. „15 ноември";

дъгата зад пл. „Александър Невски";

ул. „19 февруари".

В деня на състезанието – неделя, 10 май 2026 г.

От 00:00 до 04:30 ч. ще се извършват технически дейности по цялото трасе на джирото в София.

От 04:00 ч. се забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

ул. „Оборище" (от пл. „Александър Невски" до бул. „Васил Левски");

ул. „11 август" (от ул. „Московска" до пл. „Александър Невски");

ул. „Дунав" (от ул. „Московска" до пл. „Александър Невски");

ул. „Московска" (от пл. „Гина Кунчева" до ул. „Г. С. Раковски").

06:00 – 23:00 ч. се затварят за движение:

▪️ул. „Оборище" (в участъка от пл. „Александър Невски" до бул. „Васил Левски");

▪️пл. „Александър Невски" (северно от ул. „Оборище");

▪️ул. „Дунав" (от ул. „Московска" до пл. „Александър Невски");

▪️ул. „11-ти август" (от ул. „Московска" до пл. „Александър Невски");

▪️ул. „Московска" (от пл. „Гина Кунчева" до ул. „Г. С. Раковски").

∙ 06:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение):

▪️ул. „Ген. Гурко" (в участъка от бул. „Васил Левски" до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви").

12:00 – 22:00 ч. - затворено за движение по трасето:

бул. „Васил Левски" (в участъка от бул. „Цар Освободител" до ул. „Ген. Гурко");

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" (в участъка от ул. „Ген. Гурко" до бул. „Цар Освободител", в двете посоки);

бул. „Цар Освободител" (в участъка от бул. „Васил Левски" до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви");

бул. „Цариградско шосе" (в участъка от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" до ул. „Димитър Пешев");

ул. „Самоковско шосе"/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. „Копенхаген").

От 21:00 ч. на 10 май до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪Движението по ул. „Ген. Гурко" ще се осъществява само за превозните средства от масовия градски транспорт.

Абсолютно се забранява движението на пътни превозни средства и преминаването на граждани, както и издигането на въздухоплавателни средства (дронове) по маршрута на Колоездачната обиколка и нейния финал.

Полицейските служители ще бъдат безкомпромисни към нарушителите и ще прилагат цялата строгост на закона.

След отпадане на необходимостта пътното движение на територията на столицата поетапно ще бъде възстановявано.