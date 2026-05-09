Православен календар за 9 май

Православен календар СНИМКА: Архив

Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски Чудотворец. Събор на св. Новоселски мъченици. Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор 

Паметта на Св. Николай честваме два пъти през годината: на 6 декември, когато светителят се представил на Господа, и на 9 май/22 май - денят на пренасяне светите му мощи от град Мир (Древна Лигия) в Бари (Италия). Всеки четвъртък през годината е също посветен на неговата памет.

Църквата му отдава специална молитвена и богослужебна почит и всеки четвъртък. С такава чест на ежеседмична прослава е удостоен единствено "най-големият между родените от жени" (Мат. 11:11) св. Йоан Кръстител и Предтеча Господен.

