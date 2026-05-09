Улиците по трасето на "Джиро д' Италия" в Сливен ще бъдат затворени в 11:00 ч

Улиците по трасето на колоездачната обиколка „Джиро д'Италия" в Сливен ще бъдат затворени в 11:00 часа, а състезателната колона се очаква да премине през града около 14:00 ч., съобщиха от общинския пресцентър.

Съгласно изискванията за провеждане на международното състезание, пътят се затваря три часа преди предвидения час за преминаване през съответното населено място. От общината призовават гражданите, които желаят да наблюдават събитието, предварително да съобразят придвижването си и местата, от които ще следят колоната.

По график състезателите се очаква да преминат през Горно Александрово в 13:39 ч., през Калояново – в 13:58 ч., на входа на Сливен – в 14:01 ч., през града – в 14:13 ч., при Асенов мост – в 14:24 ч., през прохода Бяла – в 14:42 ч., село Бяла – в 14:48 ч., и прохода Вратник – в 15:07 часа.

Във връзка със състезанието ще бъде въведена временна организация на движението, като ще има затруднения и блокирани участъци по основните пътища и подходите към града. Въведена е и временна забрана за паркиране по булевардите в Сливен. Направени са и промени в организацията на градския и междуселищния транспорт.

Организаторите призовават зрителите да спазват стриктно мерките за безопасност – да стоят извън пътното платно, да не пресичат трасето непосредствено преди преминаването на колоната, да не се движат с автомобили, велосипеди или тротинетки по маршрута по време на затварянето и да следват указанията на полицията, организаторите и доброволците.