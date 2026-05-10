Облачно време ни очаква на 10 май

Днес минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е около средната стойност.

В Източна България, а следобед и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 22°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен, след пладне – изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е 13° – 14°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините облачността преди пладне ще е разкъсана, следобед предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.