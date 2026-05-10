Православен календар за 10 май

+ 5 Неделя след Пасха на Самарянката. Св. ап. Симон Зилот. Възстановяване на Българската патриаршия.

Св. ап. Симон Зилот бил един от 12-те ученици на Исус. Нарича се още Кананит, понеже произхождал от град Кана Галилейска. На сватбеното му угощение бил поканен и Исус Христос. Там той направил първото си чудо - превърнал водата от пет делви във вино. Според някои църковни тълкуватели Симон бил наричан Зилот, защото след чудото на сватбата му той се изпълнил с обич към Исуса Христа и станал ревностен проповедник на словото Божие и последовател на спасителното дело на своя любим учител.

Когато получил заедно с другите апостоли Светия Дух в деня на Петдесетница, св. Симон обходил с проповед за Христа Египет, Етиопия, Либия, Мавритания и дори далечната Британия. Там, според църковно предание, след жестоки изтезания приел мъченическа смърт, разпнат на кръст. Това станало по времето на римския император Траян.