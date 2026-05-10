Условията за туризъм в планините са подходящи за момента, но туристите да избират по-консервативни маршрути днес, защото прогнозата е времето да се влоши, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Добри са условията за туризъм, но прогнозата е в следобедните часове да има локални превалявания, което може да доведе и до гръмотевични бури, така че се препоръчва по-консервативно да се избират маршрутите, посочиха от ПСС. Във високите части над 1800 – 2000 метра все още има снежна покривка, като трябва да се внимава при навлизане в такива склонове, тъй като има опасност от подхлъзване, освен това се пропада в снега, който е мокър и труден за придвижване.

Ако се избере много сложен маршрут, може човек да не може бързо да се изтегли, ако времето се влоши, отбелязаха от спасителната служба.

Няма инциденти през изминалото денонощие, казаха още от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността преди пладне ще е разкъсана, следобед предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°, пише БТА.