В понеделник ще е слънчево, а на места слаб дъжд с гръмотевици

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд, предаде БТА по информация на Националния институт по метеорология и хидрология.

Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 23°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места там ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовно облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по-най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и около и следобед на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен със западна компонента, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – между 22° и 27°. В сряда с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на места, главно в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса.