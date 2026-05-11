Фалшиво тирамису

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща идея за десерт, който прилича на тирамису, но не се приготвя по оригиналната рецепта.

ПРОДУКТИ

1 пакет бишкоти

400 мл течна сладкарска сметана (студена)

400 г заквасена сметана

1/2 ч.ч. пудра захар

200 мл направено кафе (нес или еспресо)

какао за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Правим кафето, в което ще потапяме бишкотите. Не трябва да е горещо, когато започнем да сглобяваме десерта.

Разбиваме сметаната. В отделна купа разбиваме заквасената сметана с пудрата захар. Постепенно към нея прибавяме и сладкарската до хомогенност на крема. Слагаме парче стреч фолио по стените на малки купички, така че да има и за завиване на десерта отгоре.

Потапяме всяка бишкота в кафето и я редим на дъното. От всяка отчупваме 1/3, като парчетата ще ги използваме за пълнеж. В средата на дъното на купичката трябва да имаме парче бишкота, около което в кръг нареждаме по-дългите, от които вече сме отчупили 1/3.

Слагаме малко крем върху бишкотата в средата на дъното. Редуваме начупените по-малки с крем, като завършваме с него. Внимателно завиваме фолиото отгоре и прибираме в хладилник поне за 2 часа. При поднасяне внимателно вадим от фолиото върху подходяща десертна чиния и поръсваме с какао.