Слънчево и дъждовно време ни очаква на 11 май

Днес ще бъде предимно слънчево СНИМКА: Pixabay

Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 23°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места там ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовно облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по-най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 10°.

