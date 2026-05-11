Метростанциите „Театрална" и „Хаджи Димитър няма да работят до 20 юни

Строителството на метрото на линия 3 на бул. "Владимир Вазов" Снимка: Георги Палейков

От днес до 20 юни 2026 г. линия 3 на метрото ще е с променено движение и ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня" до метростанция „Орлов мост". Временно няма да работят станциите „Театрална" и „Хаджи Димитър", съобщиха от „Метрополитен".

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина" и „Младост".

За периода ще бъде въведена временна организация на движението. Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност, допълниха „Метрополитен".

Временна автобусна линия №М3 ще бъде разкрита от 11 май до 20 юни 2026 г. по маршрут от площад „Орлов мост" до ж.к. „Левски Г" заради временното спиране на движението на метровлаковете.

