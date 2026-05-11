ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22823440 www.24chasa.bg

Интензивен трафик на камиони на "Капитан Андреево"

824
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция", информира БТА. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6 ч. днес.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничен преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия. 

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)