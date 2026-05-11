Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” днес отбелязва патронния си празник

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще отбележи днес патронния си празник - 11 май - Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, информира БТА.

Венец ще бъде поднесен на паметника на светите братя Кирил и Методий под съпровода на Духовия оркестър на Академията на МВР. След това в централното фоайе директорът доц. д-р Калина Иванова ще произнесе празнично слово.

Тържественото честване ще завърши с церемония по връчване на ежегодните награди за принос към първата следосвобожденска институция и най-голяма обществена библиотека в страната, отбелязват организаторите.

Тази година отличия да бъдат връчени на дейци на българската култура и просвета за принос към възстановяването на научния статут на Библиотеката чрез промяна в Закона за обществените библиотеки.