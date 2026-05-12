Яхния с булгур и сладък картоф

Слага се сметана

КОЙ ГОТВИ

Румяна Любомирова изпраща вкусна рецепта.

ПРОДУКТИ

1 ч.ч. фин булгур, 2 ч.ч. вряща вода, 1 ч.л. сол, олио/зехтин, 5-6 печурки, суха мащерка, стрък пресен лук, 1/2 зелена чушка, 1 малък морков, 1/2 сладък картоф, 1/2 кубче бульон, олио, сол и бял пипер, сладък червен пипер, лют червен пипер (чили), индийско орехче, маслини, 1 к.ч. доматено пюре/нарязани домати от консерва, моцарела, 1 с.л. сметана, бейби спанак, унисос и джоджен, настърган пармезан, копър/магданоз, лимонов сок

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Сипваме измития булгур в кипяща подсолена вода. След минута или намаляваме огъня за 10-12 минути, или дърпаме тенджерата от котлона, плътно покрита с капак, докато зрънцата набъбнат. Поливаме струя олио.

Задушаваме гъбите в тиган заедно с мащерка и ивици чушка, добавяме наситнения лук, морков и картоф на средни хапки. Стриваме бульончето, доливаме малко вода.

Готвим до омекване на сладкия картоф. Подправяме със сол и всички видове пипер - бял, сладък червен, лют. Прибавяме доматената съставка, разреждаме с още топла вода и оставяме яхнията да покъкри. После слагаме спанака, маринован с капки унисос и джоджен, маслини на пръстенчета, индийско орехче, настъргана моцарела и сметана.

Бъркаме много кратко. Смесваме сготвеното в тигана с набъбналия булгур. Завършваме с пармезан и зелении, а преди сервиране напръскваме с прясно изцеден лимонов сок или ябълков оцет.