ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Габрово: Ще овладеем опитите Габрово да ...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22827988 www.24chasa.bg

На 12 и 13 май спират поетапно движението по части от пътищата Самоковко

972

На 12 и 13 май за провеждане на колоездачно състезания поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на гр. Самоков. Утре- 12 май, от 13:45 ч. до 17:39 ч. трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец - Самоков, Самоков - Белчински бани, Рельово – Самоков и Самоков – Бели Искър, съобщиха от АПИ. 

На 13 май (сряда) от 10 ч. до 14 ч. движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат с повишено внимание, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)