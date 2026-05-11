ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Габрово: Ще овладеем опитите Габрово да ...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22828380 www.24chasa.bg

Камион блокира движението по пътя Враца - Монтана, има тапа (Снимки)

912
КАДЪР: Фейсбук/Христо Карагьозов

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация се е преобърнал на главния път Е-79 в района на село Крапчене, община Монтана, и е блокирал и двете ленти за движение. Това съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР – Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:00 часа. Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път и се е преобърнал.

До момента и двете ленти за движение са блокирани и преминаването е невъзможно.

От полицията посочиха, че се очаква пристигането на друг тежкотоварен камион за да бъде претоварени части от товара на авариралия камион.

КАДЪР: Фейсбук/Мария Макавеева
КАДЪР: Фейсбук/Мария Макавеева

При инцидента няма пострадали хора и други автомобили.

КАДЪР: Фейсбук/Georgi Georgiev
КАДЪР: Фейсбук/Georgi Georgiev

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Христо Карагьозов
КАДЪР: Фейсбук/Мария Макавеева
КАДЪР: Фейсбук/Georgi Georgiev

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)