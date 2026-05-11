От 12 май изплащат възнагражденията на изборните комисии във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Велико Търново уведомява гражданите, че изплащането на възнагражденията на изборните комисии започва от 12 май – вторник.

В утрешния ден (12 май) ще бъдат пуснати преводите по банков път. А от 13 до 15 май включително ще се изплащат средствата на гише, уточняват от местната администрация.

Възнаграждения получават членовете на секционните избирателни комисии, участвали в провелите се 19 април предсрочни парламентарни избори.

От 13 май участващите в изборните комисии ще могат да получат възнагражденията си в Центъра за административно обслужване, намиращ се на партера в сградата на Общината – пл. „Майка България" №2. Необходимо е единствено представяне на документ за самоличност.

За улеснение на гражданите, в периода 13-15 май Центърът за административно обслужване на Община Велико Търново ще работи от 8,30 ч. до 18,00 ч. без прекъсване.