Дъждове и градушки ни очакват и днес, и през следващите дни

Опасно време ни очаква в следващите дни. На територията на цяла Централна и Източна България ще има условия за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, валежи и градушки. Вероятно ще има места и с по-интензивни и продължителни валежи и по-една градушка.

Това предупреди синоптикът Анастасия Кирилова пред Нова тв.

Очакваните валежи са до 15-20 литра на квадратен метър, не е изключено на места да достигнат и до 30 литра. Но акцентът е в интензивността на валежите, гръмотевичните бури и градушки. На места може да има и наводнения.

По време на такива гръмотевични бури е характерно да се усилва вятърът за кратко и да променя посоката си рязко. Като цяло днес ще е до умерен, но вечерта ще се ориентира от Северозапад и ще се усили. Особено ветровито утре ще бъде в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, предупреди Кирилова.

Относително затопляне ни очаква в петък, но през всички дни ще има условия за краткотрайни валежи, включително с гръмотевици.

През уикенда се очаква преминаването на Средиземноморски циклон с повече валежи. В събота ще са повече в Западна България, в неделя в Централна и Източна. През деня ще е хладно, с продължителни валежи. Този път изглежда, че ще се натрупват и количества, каза синоптикът. Но предупреди, че прогнозата е нестабилна.

Тази седмица ще е хладна и влажна, през следващите седмици ще се редуват дни с облаци и слънце, с условия за краткотрайни валежи. Като цяло последните 10 дни от май изглежда, че ще бъдат по-топли.