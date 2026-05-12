Нормално е преминаването на коли през граничните пунктове в страната

Нормално е движението на автомобили през контролно-пропускателни пунктове в страната, информира Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Данните са към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички преходи на границата с Румъния. На Русе - Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от "Гранична полиция".

Движението е нормално на всички гранични преходи с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават автомобили и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция движението е нормално всички контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове на границите с Р Северна Македония и Сърбия.