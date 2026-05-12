Георги Рачев: Опасните явления с бури и градушки продължават поне до 24 май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опасните явления у нас с бури и градушки ще продължат поне до 24 май. Те ще имат локален характер, каза в „Тази сутрин" климатологът проф. Георги Рачев.

„Това е типично майско време – сутрин слънчево, следобед превалявания и прегърмявания", уточни той.

Студен въздух се очаква да нахлуе привечер в България и в сряда да бъде по-хладно. Температурите обаче остават нормални за месец май.

„Този студен въздух няма да доведе до някакви колосални валежи. Дестабилизация на атмосферата и следобедните часове превалявания и прегърмявания", обясни климатологът.

Над Италия се формира средиземноморски циклон.

„Той ще мине през България и ще лабилизира допълнително атмосферата. Още една седмица времето ще е нестабилно с развитие на купесто-дъждовна облачност", каза проф. Рачев.

По думите му месеците юли и август засега се очертава да бъдат много хубави, топли и сухи – „точно това, което дамите желаят."

В София днес ще е топло с максимални температури около 22 градуса. В сряда ще е „най-студено" с максимални температури от около 16 градуса.

Следва леко затопляне, а в неделя отново ще е по-хладно с максимални температури от 16 градуса. Следващата седмица започва затопляне с максимални температури между 20 и 22 градуса.

„Сутрин слънце, следобед бум-бум и извалявания. Язовирите са пълни. Може би от 10 години не се е случвало всички язовири да са пълни", каза Георги Рачев.

„България е градобитна страна. Непрекъснато през май, юни, та дори и първата половина на юли, има градушки", допълни той.