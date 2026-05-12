От днес почва двудневен ремонт на пътя Симитли - Кресна

От днес до 14 май движението по главен път I-1 между Симитли и Кресна трябва да се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Ремонтът ще се извършва в участъка от 373-и до 400-и километър през светлата част на денонощието.

От агенцията апелират водачите да шофират със съобразена скорост, да спазват стриктно поставената временна пътна сигнализация и указанията на служителите, регулиращи движението в района на ремонтните дейности.

На 31 март беше извършена профилактика на тол рамки по участъци от път III-108 Мелник - Петрич и път III-198 Гоце-Делчев – ГКПП „Златарево“.