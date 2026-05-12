Засега условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба

Добри са условията за туризъм в планините към момента, времето е ясно и тихо, а на места има разкъсана облачност. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части все още има сняг и затова нека хората бъдат внимателни при придвижване, тъй като има опасност от подхлъзване и пропадане в снежната покривка, посъветваха от ПСС.

От спасителната служба посъветваха също да се следи прогнозата за времето, тъй като тя предвижда влошаване на условията, като може да има локални бури с гръмотевици и градушка.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.