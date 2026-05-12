Променливо време ни очаква в следващите дни

През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Атмосферното налягане ще се повиши, но ще е по-ниско от средното за месеца.

Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 16°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-североизток Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, в източните и южните райони; в Югозападна България ще има и гръмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 16° и 21°.

В петък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18° и 23°, пише БТА.