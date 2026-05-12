На 13 и 14 май ограничават движението по магистрала „Тракия" в посока Бургас

На 13 май /сряда/ и 14 май /четвъртък/, от 7 ч. до 16:30 ч., ще се коси крайпътната растителност в участъка от км 0 до 5-и км на АМ „Тракия" в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти, съобщават от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.