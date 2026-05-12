Огромни ледени късове се сипят в Трявна, градушки удариха много населени места (Снимки)

Градушка с огромни ледени късове е паднала в Трявна днес. Има нанесени материални щети по коли, става ясно от кадри, споделени в социалните мрежи. Градушката в Монтана

Градушка с дребни ледени зърна удари Монтана. Тя порази цъфналите дървета след светкавици и кратковременна гръмотевична буря в майския следобед, съобщи кореспондентът на "24 часа" в района. Над града надвиснаха черни облаци, а температурата беше 15-16 градуса. Така прогнозите на синоптиците се сбъднаха. Първоначално паднаха дъждове и след това се превърнаха в малки ледени топчета. Уплашени хора, тръгнали без чадъри, се разбягаха и изпокриха. Градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum

Лед, колкото лешник, се е изсипал от небето във Варненско.

Градушки е имало днес и в Добричко, Силистра, село Царева ливада и във врачанското село Згориград.

В Старозагорско фермери съобщават за щети по насажденията. Градушката в Згориград КАДЪР: Фейсбук/Angel Angelov Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum

Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време в половин България днес. Предупреждението е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Плевен.

Снощи мълния изпепели покрива и горния етаж на къща в Мъглиж.

Дъждът в понеделник наводни къщи, дворове и улици в силистренските села Професор Иширково и Смилец.