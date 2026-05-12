ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола пламна при км 12 на магистрала „Струма" към "...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22833699 www.24chasa.bg

Огромни ледени късове се сипят в Трявна, градушки удариха много населени места (Снимки)

5020
Градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum

Градушка с огромни ледени късове е паднала в Трявна днес. Има нанесени материални щети по коли, става ясно от кадри, споделени в социалните мрежи.

Градушката в Монтана
Градушката в Монтана

Градушка с дребни ледени зърна удари Монтана. Тя порази цъфналите дървета след светкавици и кратковременна гръмотевична буря в майския следобед, съобщи кореспондентът на "24 часа" в района. Над града надвиснаха черни облаци, а температурата беше 15-16 градуса. Така прогнозите на синоптиците се сбъднаха. Първоначално паднаха дъждове и след това се превърнаха в малки ледени топчета. Уплашени хора, тръгнали без чадъри, се разбягаха и изпокриха.

Градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum
Градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum

Лед, колкото лешник, се е изсипал от небето във Варненско. 

Градушки е имало днес и в Добричко, Силистра, село Царева ливада и във врачанското село Згориград.

В Старозагорско фермери съобщават за щети по насажденията. 

Градушката в Згориград КАДЪР: Фейсбук/Angel Angelov
Градушката в Згориград КАДЪР: Фейсбук/Angel Angelov
Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum
Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum
Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum
Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum

Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време в половин България днес. Предупреждението е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Плевен.

Снощи мълния изпепели покрива и горния етаж на къща в Мъглиж. 

Дъждът в понеделник наводни къщи, дворове и улици в силистренските села Професор Иширково и Смилец.

Градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum
Градушката в Монтана
Градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum
Градушката в Згориград КАДЪР: Фейсбук/Angel Angelov
Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum
Щети, причинени от градушката в Трявна КАДЪР: Фейсбук/Expat Bulgarian Mum

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)