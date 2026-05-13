Таратор от лапад

КОЙ ГОТВИ

“Тараторът от лапад е по-вкусен от традиционния с краставица, а и много по- полезен. През пролетта трябва да набавим изгубеното от нашия организъм, затова да не губим време и да приготвим една полезна за здравето ни храна”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

1 купа лапад

1 кофичка кисело

мляко

1/2 кофичка от

кисело мляко с вода

3 скилидки чесън

шепа свеж копър

олио

сол

орехови ядки

по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Сваряваме измития и почистен от жилките лапад в солена вода 2-3 минути, докато омекне и смени цвета си. Изсипваме го в гевгир и го оставяме така, за да се изцеди и охлади.

Слагаме го върху дъска за рязане и го накълцваме на ситно с остър нож. Разбиваме млякото с водата и в него слагаме лапада, олиото и нарязаните на ситно чесън и копър.

Посоляваме на вкус. По желание можем да добавим и счукани орехи.