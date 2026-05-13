Таратор от лапад

КОЙ ГОТВИ
“Тараторът от лапад е по-вкусен от традиционния с краставица, а и много по- полезен. През пролетта трябва да набавим изгубеното от нашия организъм, затова да не губим време и да приготвим една полезна за здравето ни храна”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
1 купа лапад
1 кофичка кисело
мляко
1/2 кофичка от
кисело мляко с вода
3 скилидки чесън
шепа свеж копър
олио
сол
орехови ядки
по желание
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Сваряваме измития и почистен от жилките лапад в солена вода 2-3 минути, докато омекне и смени цвета си. Изсипваме го в гевгир и го оставяме така, за да се изцеди и охлади.
Слагаме го върху дъска за рязане и го накълцваме на ситно с остър нож. Разбиваме млякото с водата и в него слагаме лапада, олиото и нарязаните на ситно чесън и копър.
Посоляваме на вкус. По желание можем да добавим и счукани орехи.