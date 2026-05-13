Православен календар за 13 май, вижте кой празнува днес

Св. мчца Гликерия девица. Св. мчк Лаодикий. Св. Павсикакий, еп. Синадски. Св. Георги Изповедник (Отдание на Преполовение)

Гликерия била дъщеря на богат римски сановник. След смъртта на родителите си станала християнка. По време на езическите тържества Гликерия се осмелила да отиде на капището, където с гореща молитва към Бог унищожила идолитe.

Хвърлили я в тъмница и я подложили на страшни изтезания, но не се отказала от вярата си. Небесна сила пазела невредима непокорната девица - дори дивите животни в цирка, при които я хвърлили, кротко лягали в краката , без да я докосват.

