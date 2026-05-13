Нормален е трафикът по границите, движението на Дунав мост се регулира

Нормален е трафикът на граничните преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На граничния преход Русе – Гюргево, на границата с Румъния, се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Нормален е трафикът и на всички ГКПП с Република Северна Македония и със Сърбия.