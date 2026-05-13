Спряха движението по пътя Ботевград - Мездра край Копяновец заради изтегляне на камион

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Ботевград - Мездра в района на Копяновец поради изтегляне на тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът на леки коли в двете посоки се осъществява по път III-161 Рашково - Ребърково - Мездра. Шофьорите на тежкотоварни автомобили, които пътуват в посока Мездра изчакват на място в района на Ботевград, а движещите се към София се отклоняват по път II-16 Ребърково - Своге - София. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.