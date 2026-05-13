На 15 май мотористи организират протест, заплашват да блокират пътища в цялата страна

На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка „Гражданска отговорност" за мотоциклетите. Това се посочва в изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната.

Организаторите настояват за "справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България". Според тях повишението на цените на застраховката "Гражданска отговорност" за мотоциклети е драстично, с 80 процента.

Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления от и към Европа.

През последните седмици мотообщността в страната изрази недоволство от поскъпването на застраховката и от ограничените възможности за разсрочено плащане. Омбудсманът и Комисията за финансов надзор обявиха, че ще предложат законодателни промени, свързани със застраховките за мотоциклети.