ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На първо четене: въвежда се регистър на проследимо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22838345 www.24chasa.bg

На 15 май мотористи организират протест, заплашват да блокират пътища в цялата страна

2600
Мотор Снимка: Pixabay

На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка „Гражданска отговорност" за мотоциклетите. Това се посочва в изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната.

Организаторите настояват за "справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България". Според тях повишението на цените на застраховката "Гражданска отговорност" за мотоциклети е драстично, с 80 процента.

Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления от и към Европа. 

През последните седмици мотообщността в страната изрази недоволство от поскъпването на застраховката и от ограничените възможности за разсрочено плащане. Омбудсманът и Комисията за финансов надзор обявиха, че ще предложат законодателни промени, свързани със застраховките за мотоциклети.

Мотор Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание