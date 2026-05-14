Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Поке бол (или поке боул) е традиционно хавайско ястие, което представлява купа със здравословни и свежи съставки, подредени върху основа от ориз. Името идва от хавайската дума poke, която означава “нарязвам на парчета”, ни пише Анелия Терзиева.
ПРОДУКТИ
За 3 порции:
1 купичка ориз басмати
1 малка тиквичка
300-350 г пиле
1 авокадо
1 к.ч. сварено едамаме
1 голям морков
печен сусам
сусамово олио и соев сос
черен пипер
сол
Може да използвате зеленчуци по избор, пиле или риба като протеин
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Мариноваме предварително пилето в малко соев сос, сусамово олио и черен пипер.
Нарязваме тиквичката на ситни кубчета и сотираме на тиган. Сваряваме ориза според указанията.
Задушаваме пилето до готовност в дълбок тиган или в същия съд, в който вече сме готвили тиквичката.
Поставяме от ориза в купичката, като добавяме малко соев сос. Отгоре подреждаме авокадо, морков, едамаме, месото и каквото още решим да добавим.
Гарнираме с още сусамово олио и поръсваме със сусам.