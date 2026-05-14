КОЙ ГОТВИ

“Поке бол (или поке боул) е традиционно хавайско ястие, което представлява купа със здравословни и свежи съставки, подредени върху основа от ориз. Името идва от хавайската дума poke, която означава “нарязвам на парчета”, ни пише Анелия Терзиева.

ПРОДУКТИ

За 3 порции:

1 купичка ориз басмати

1 малка тиквичка

300-350 г пиле

1 авокадо

1 к.ч. сварено едамаме

1 голям морков

печен сусам

сусамово олио и соев сос

черен пипер

сол

Може да използвате зеленчуци по избор, пиле или риба като протеин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Мариноваме предварително пилето в малко соев сос, сусамово олио и черен пипер.

Нарязваме тиквичката на ситни кубчета и сотираме на тиган. Сваряваме ориза според указанията.

Задушаваме пилето до готовност в дълбок тиган или в същия съд, в който вече сме готвили тиквичката.

Поставяме от ориза в купичката, като добавяме малко соев сос. Отгоре подреждаме авокадо, морков, едамаме, месото и каквото още решим да добавим.

Гарнираме с още сусамово олио и поръсваме със сусам.